«Манчестер Сити» подписал контракт с защитником Рейсом

Защитник «Палмейраса» и молодежной сборной Бразилии Витор Рейс подписал контракт с «Манчестер Сити» до лета 2029 года, сообщает пресс-служба английского клуба.

«Все видели потрясающие достижения «Манчестер Сити» в последних сезонах, и я хочу оставить свой след на пути клуба к новым трофеям. Работать с Пепом Гвардиолой — это то, чего хочет каждый молодой игрок, и я знаю, что он может помочь мне стать лучшим игроком», — цитирует Рейса пресс-служба «Сити».

19-летний бразилец провел 22 матча за основную команду «Палмейрас» и отметился 2-мя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 14 миллионов евро.