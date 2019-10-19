«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» и вернулся на второе место в чемпионате Англии
В матче 9-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Сити». Гости победили со счетом 2:0.
«Сити» набрал 19 очков и вернул вторую строчку в турнирной таблице.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:2)
Голы: Габриэл Жезус, 39 (0:1). Сильва, 41 (0:2).
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Кэйхилл, Томкинс (Данн, 86), ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте, Шлупп (Таунсенд, 56), Миливоевич (Бентеке, 76), Айю, Заа.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Жоау Канселу, Сильва (Стоунс, 80), Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне (Фоуден, 90+1), Эрнандес, Стерлинг, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.
Предупреждения: Миливоевич, 13. Стерлинг, 46.
Судья: Тэйлор (Англия).
19 октября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
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