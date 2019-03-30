"Манчестер Сити" победил "Фулхэм" и вернулся на первое место

"Манчестер Сити" обыграл "Фулхэм" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Голами отметились форварды Бернарду Силва и Серхио Агуэро.
"Манчестер Сити" набрал 77 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. "Фулхэм" с 17 баллами располагается на предпоследней строчке.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
32-й тур
"Фулхэм" - "Манчестер Сити" - 0:2 (0:2)
Голы: Бернарду Силва, 5 (0:1). Агуэро, 27 (0:2).
"Фулхэм": Рико, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Фосу-Менса, Брайан, Кэрни (Шюррле, 70), Замбо, Сессеньон, Бабел (Макдональд, 88), Айите (Кебано, 64).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт, Сильва, Гюндоган, Де Брейне (Фернандинью, 75), Зинченко, Агуэро (Габриэл Жезус, 57), Стерлинг (Махрез, 88), Бернарду Силва.
Предупреждения: Кристи, 67. Ле Маршан, 80.
Судья: Френд.
30 марта. Лондон. Стадион "Craven Cottage".