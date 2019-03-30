"Манчестер Сити" победил "Фулхэм" и вернулся на первое место

"Манчестер Сити" обыграл "Фулхэм" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Голами отметились форварды Бернарду Силва и Серхио Агуэро.

"Манчестер Сити" набрал 77 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. "Фулхэм" с 17 баллами располагается на предпоследней строчке.

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Премьер-лига

32-й тур

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" - 0:2 (0:2)

Голы: Бернарду Силва, 5 (0:1). Агуэро, 27 (0:2).

"Фулхэм": Рико, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Фосу-Менса, Брайан, Кэрни (Шюррле, 70), Замбо, Сессеньон, Бабел (Макдональд, 88), Айите (Кебано, 64).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт, Сильва, Гюндоган, Де Брейне (Фернандинью, 75), Зинченко, Агуэро (Габриэл Жезус, 57), Стерлинг (Махрез, 88), Бернарду Силва.

Предупреждения: Кристи, 67. Ле Маршан, 80.

Судья: Френд.

30 марта. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

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