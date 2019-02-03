"Манчестер Сити" победил "Арсенал" благодаря хет-трику Агуэро

"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в матче 25-го тура чемпионата Англии (3:1). Хет-триком в составе "горожан" отметился форвард Серхио Агуэро, у "канониров" отличился защитник Лоран Косьельни.

"Манчестер Сити" набрал 59 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 2 балла. "Арсенал" с 47 очками располагается на 6-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 3:1 (2:1)

Голы: Агуэро, 1 (1:0). Косьельни, 11 (1:1). Агуэро, 44 (2:1). Агуэро, 61 (3:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Де Брейне (Махрез, 88), Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 81), Стерлинг.

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Косьельни, Мустафи (Мавропанос, 79), Монреаль, Колашинац (Суарес, 66), Торрейра, Гендузи, Обамеянг, Ивоби (Рэмси, 66), Ляказетт.

Предупреждения: Торрейра, 40. Гюндоган, 65.

Судья: Аткинсон.

03 февраля. Манчестер. Стадион "Этихад".

Все о чемпионате Англии - здесь