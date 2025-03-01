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1 марта 2025, 22:39

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Плимутом» в Кубке Англии

Руслан Минаев
Мустафа Бунду и Витор Рейс (справа).
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома обыграл «Плимут» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 3:1.

Счет открыли гости — на 38-й минуте гол забил украинец Максим Таловеров. Хозяева отыгрались и вышли вперед благодаря дублю Нико О`Райлли. В концовке матча отметился Кевин де Брейне.

«Плимут» занимает предпоследнее место в таблице чемпионшипа.

Соперник «Манчестер Сити» определится после жеребьевки, которая пройдет 2 марта.

Кубок Англии. 1/8 финала.
01 марта 2025, 20:45. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Плимут

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ФК Манчестер Сити
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
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15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
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