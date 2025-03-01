«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Плимутом» в Кубке Англии

«Манчестер Сити» дома обыграл «Плимут» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 3:1.

Счет открыли гости — на 38-й минуте гол забил украинец Максим Таловеров. Хозяева отыгрались и вышли вперед благодаря дублю Нико О`Райлли. В концовке матча отметился Кевин де Брейне.

«Плимут» занимает предпоследнее место в таблице чемпионшипа.

Соперник «Манчестер Сити» определится после жеребьевки, которая пройдет 2 марта.