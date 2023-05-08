«Манчестер Сити» планирует приобрести защитника «Наполи» Ким Мин Джэ
«Манчестер Сити» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтеду» в борьбе за подписание защитника «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает Fichajes.
По информации издания, оба клуба готовы предложить 60 миллионов евро за услуги игрока.
«Горожане» рассматривают корейского защитника на замену Эмерику Лапорту, который покинет команду летом.
26-летний футболист играет за «Наполи» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 42 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|
3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|
4
|МЮ
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|
16
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|
17
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|6.05
|17:00
|
Борнмут – Челси
|1 : 3
|6.05
|17:00
|
Ман. Сити – Лидс
|2 : 1
|6.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|1 : 0
|6.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|1 : 0
|6.05
|19:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 0
|7.05
|18:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|0 : 2
|7.05
|21:00
|
Вест Хэм – МЮ
|1 : 0
|8.05
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|5 : 3
|8.05
|19:30
|
Брайтон – Эвертон
|1 : 5
|8.05
|22:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|24
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|22
|1
|6