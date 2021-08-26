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«Манчестер Сити» отстранил Менди на время полицейского расследования

18:45
Бенжамен Менди. Фото Reuters
Бенжамен Менди. Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что отстранил защитника Бенжамена Менди от работы с командой на время полицейского расследования.

Также клуб подчеркнул, что не будет делать более никаких официальных заявлений до выяснения фактов произошедшего.

В клубе не стали объяснять, о какой именно ситуации идет речь.

Ранее в прессе появлялась инфомрация, что футболисты грозит серьезный штраф за то, что он управлял автомобилем без страховки. Также его обвиняли в том, что он наршал локндаун во время карантина и устраивал вечеринки.

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Иван Шитик все материалы автора

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