«Манчестер Сити» отстранил Менди на время полицейского расследования
18:45
«Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что отстранил защитника Бенжамена Менди от работы с командой на время полицейского расследования.
Также клуб подчеркнул, что не будет делать более никаких официальных заявлений до выяснения фактов произошедшего.
В клубе не стали объяснять, о какой именно ситуации идет речь.
Ранее в прессе появлялась инфомрация, что футболисты грозит серьезный штраф за то, что он управлял автомобилем без страховки. Также его обвиняли в том, что он наршал локндаун во время карантина и устраивал вечеринки.
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