«Манчестер Сити» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Савиньо в 70 миллионов евро
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Тоттенхэма» по нападающему Савиньо, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, лондонский клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего бразильца, но получил отказ. «Шпоры» готовят новое предложение.
Действующий контракт Савиньо рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Савиньо сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 13 голевых передач.
Новости