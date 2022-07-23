«Манчестер Сити» отказался продавать сына Рори Делапа в «Саутгемптон» за 16 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» отказался продавать нападающего Лиама Делапа в «Саутгемптон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «горожане» отклонили предложение «святых» в размере 16 миллионов фунтов. При этом «Саутгемптон» все еще надеется подписать 19-летнего англичанина этим летом.

В прошлом сезоне Делап принял участие в 6 матчах основной команды «Манчестер Сити» и не отличился результативными действиями. Также он забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи в 10 играх за молодежную команду.

Лиам Делап — сын бывшего полузащитника сборной Ирландии Рори Делапа, который выступал за «Саутгемптон» с 2001 по 2006 год.