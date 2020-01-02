«Манчестер Сити» отдал в аренду «Мидлсбро» 22-летнего нападающего
21:10
«Манчестер Сити» отдал в аренду «Мидлсбро» нападающего Патрика Робертса. 22-летний англичанин будет выступать в чемпионшипе до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Боро».
Welcome to the #Boro, @patrick7roberts! ??? #UTB— Middlesbrough FC (@Boro) January 2, 2020
Первую половину сезона Робертс провел также на правах аренды в «Норвиче». В 5 матчах за «конореек» он отметился 1 забитым голом.
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