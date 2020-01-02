Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» отдал в аренду «Мидлсбро» 22-летнего нападающего

21:10
Теги:

«Манчестер Сити» отдал в аренду «Мидлсбро» нападающего Патрика Робертса. 22-летний англичанин будет выступать в чемпионшипе до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Боро».

Первую половину сезона Робертс провел также на правах аренды в «Норвиче». В 5 матчах за «конореек» он отметился 1 забитым голом.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир