«Манчестер Сити» отдал в аренду «Мидлсбро» 22-летнего нападающего

«Манчестер Сити» отдал в аренду «Мидлсбро» нападающего Патрика Робертса. 22-летний англичанин будет выступать в чемпионшипе до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Боро».

Первую половину сезона Робертс провел также на правах аренды в «Норвиче». В 5 матчах за «конореек» он отметился 1 забитым голом.