«Манчестер Сити» отдал 19-летнего Рейса в аренду «Жироне»
Защитник «Манчестер Сити» Витор Рейс на правах аренды перешел в «Жирону», сообщает пресс-служба испанского клуба.
Арендное соглашение рассчитано на один год.
Рейс присоединился к «Манчестер Сити» в январе 2025 года, перейдя из «Палмейраса». 19-летний футболист сыграл за «горожан» 4 матча во всех турнирах. Контракт защитника с английским клубом действует до лета 2029 года.
Новости