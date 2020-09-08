«Манчестер Сити» оценивает Анхелиньо в 30 миллионов евро

Защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо может провести еще один сезон в «Лейпциге» на правах аренды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клубы ведут переговоры по поводу того, включать ли в сделку пункт о возможном выкупе игрока. Сообщается, что «горожане» оценивают стоимость 23-летнего испанца в 30 миллионов евро.

Анхелиньо выступал за «Лейпциг» на правах аренды во второй половине сезона-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.