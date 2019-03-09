"Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" благодаря хет-трику Стерлинга и на четыре очка оторвался от "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" в матче 30-го тура чемпионата Англии (3:1). Хет-триком в составе "горожан" отметился форвард Рахим Стерлинг.

"Манчестер Сити" набрал 74 очка и остался на первом месте в турнирной таблице: манкунианцы на 4 балла опережают "Ливерпуль", занимающий вторую строчку. "Уотфорд" с 43 очками располагается на 8-м месте.

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30-й тур

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 3:1 (0:0)

Голы: Стерлинг, 46 (1:0). Стерлинг, 50 (2:0). Стерлинг, 59 (3:0). Деулофеу, 66 (3:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Отаменди, Уокер, Сильва, Гюндоган, Зинченко, Агуэро (Габриэл Жезус, 80), Стерлинг (Сане, 65), Махрез (Фоден, 90), Бернарду Силва.

"Уотфорд": Фостер, Бритос (Каткарт, 82), Янмат, Кико Фемения (Дини, 66), Кабаселе, Масина, Капуэ, Клеверли, Дукуре, Саксесс (Деулофеу, 66), Грэй.

Предупреждения: Уокер, 6. Клеверли, 18.

Судья: Тирни.

09 марта. Манчестер. Стадион "Этихад".

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