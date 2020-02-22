«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и оторвался от него в таблице
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче 27-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч провел Габриэл Жезус на 80-й минуте. Форвард «горожан» Серхио Агуэро не забил пенальти.
«Манчестер Сити» оторвался от «Лестера» в таблице на 7 очков, а от «Ливерпуля» отстает на 19.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
27-й тур
«Лестер» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)
Гол: Габриэл Жезус, 80.
Нереализованный пенальти: Агуэро, 62 (вратарь)
«Лестер»: Шмайхель, Фукс (Перес, 90), Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Джеймс, 85), Тилеманс, Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 46).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Агуэро (Габриэл Жезус, 77), Махрез, Бернарду Силва.
Судья: Тирни.
22 февраля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/