"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" и обошел "Ливерпуль"

"Манчестер Сити" с минимальным счетом победил "Борнмут" в матче 29-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол забил форвард Рияд Махрез.
"Сити" набрал 71 очко и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Горожане" на 2 балла опережают "Ливерпуль", имеющий на одну игру меньше. "Борнмут" с 34 баллами располагается на 12-й строчке.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
29-й тур
"Борнмут" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:0)
Гол: Махрез, 55.
"Борнмут": Боруц, Смит, Клайн (Рико, 83), Аке, Дэниэлс, Симпсон (Айб, 83), Мефам, Сермен, Брукс (Муссе, 75), Кинг, Фрэйзер.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Стоунс (Компани, 48), Сильва, Гюндоган, Де Брейне (Махрез, 45+2), Зинченко, Агуэро (Габриэл Жезус, 90), Стерлинг, Бернарду Силва.
Предупреждения: Отаменди, 65. Уокер, 84. Кинг, 84.
Судья: Френд.
02 марта. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".