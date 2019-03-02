"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" и обошел "Ливерпуль"

"Манчестер Сити" с минимальным счетом победил "Борнмут" в матче 29-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол забил форвард Рияд Махрез.

"Сити" набрал 71 очко и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Горожане" на 2 балла опережают "Ливерпуль", имеющий на одну игру меньше. "Борнмут" с 34 баллами располагается на 12-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

29-й тур

"Борнмут" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:0)

Гол: Махрез, 55.

"Борнмут": Боруц, Смит, Клайн (Рико, 83), Аке, Дэниэлс, Симпсон (Айб, 83), Мефам, Сермен, Брукс (Муссе, 75), Кинг, Фрэйзер.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Стоунс (Компани, 48), Сильва, Гюндоган, Де Брейне (Махрез, 45+2), Зинченко, Агуэро (Габриэл Жезус, 90), Стерлинг, Бернарду Силва.

Предупреждения: Отаменди, 65. Уокер, 84. Кинг, 84.

Судья: Френд.

02 марта. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

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