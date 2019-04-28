"Манчестер Сити" в гостях выиграл у "Бернли" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии. Единственный мяч на 63-й минуте забил Серхио Агуэро.

Гол был засчитан при помощи системы автоматической фиксации взятия ворот . Мяч пересек линию ворот примерно на три сантиметра.

⛔️ Left: John Stones' goal-line clearance vs. Liverpool



⚽️ Right: Sergio Aguero's goal vs. Burnley



The 2018-19 Premier League title could be settled by a matter of centimetres. 📏 pic.twitter.com/Mfu37XIC1i – Squawka News (@SquawkaNews) 28 апреля 2019 г.

"Сити" набрал 92 очка и вернулся на первое место в премьер-лиге. У идущего вторым "Ливерпуля" на очко меньше. "Бренли" на 15-м месте - 40 очков.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Лестер", а "Бернли" на выезде сыграет с "Эвертоном".

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Премьер-лига

36-й тур

"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:0)

Гол: Агуэро, 63.

"Бернли": Хитон, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Гвюдмундссон, 76), Макнейл, Вуд (Выдра, 72), Барнс.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Уокер, Ляпорт, Сильва, Гюндоган, Зинченко, Агуэро (Стоунс, 83), Стерлинг (Отаменди, 90+2), Сане (Габриэл Жезус, 64), Бернарду Силва.

Предупреждения: Лоутон, 87. Гюндоган, 90+5.

Судья: Тирни.

28 апреля. Бернли. Стадион "Turf Moor".

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