«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка лиги

«Манчестер Сити» в финальном матче Кубка английской лиги обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1. Победный гол забил Родриго Эрнандес.

Еще один мяч в составе «горожан» забил Серхио Агуэро. У «Астон Виллы» отличился Саматта Мбвана.

Отметим, что «Манчестер Сити» в третий раз подряд выиграл Кубок Лиги. Всего у команды семь таких титулов. Больше только у «Ливерпуля» (8 титулов).

Кубок английской лиги

Финал

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:2 (1:2)

Голы: Агуэро, 20 (0:1). Эрнандес, 30 (0:2). Саматта, 41 (1:2).

«Астон Вилла»: Нюланн, Эль-Мохамади (Хурихэйн, 70), Энгелс, Таргетт, Гильбер, Мингс, Грилиш, Накамба, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 70), Саматта (Дэвис, 80).

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Зинченко, Сильва (Бернарду Силва, 77), Фернандинью, Гюндоган (Де Брейне, 58), Эрнандес, Фоуден, Агуэро (Габриэл Жезус, 84), Стерлинг.

Предупреждения: Стерлинг, 57. Эрнандес, 60. Эль-Мохамади, 68. Накамба, 72. Мингс, 90+2.

Судья: Мэйсон (Англия).

1 марта. Лондон. Стадион «Уэмбли».