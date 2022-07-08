«Манчестер Сити» объявил о возвращении нападающего Альвареса

«Манчестер Сити» объявил о возвращении в клуб форварда Хулиана Альвареса.

22-летний футболист подписал контракт с клубом на пять с половиной лет в январе 2022 года, но до конца сезона оставался в «Ривер Плейт» на правах аренды.

Нападающий будет представлен болельщикам «Сити» в воскресенье, 10 июля, вместе с другими новичками Эрлингом Холанном, Калвином Филлипсом и Штефаном Ортегой.

В текущем сезоне Альварес провел 26 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.