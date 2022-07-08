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Сегодня, 12:15

«Манчестер Сити» объявил о возвращении нападающего Альвареса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» объявил о возвращении в клуб форварда Хулиана Альвареса.

22-летний футболист подписал контракт с клубом на пять с половиной лет в январе 2022 года, но до конца сезона оставался в «Ривер Плейт» на правах аренды.

Нападающий будет представлен болельщикам «Сити» в воскресенье, 10 июля, вместе с другими новичками Эрлингом Холанном, Калвином Филлипсом и Штефаном Ортегой.

В текущем сезоне Альварес провел 26 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/julian-alvarez-arrives-manchester-city-63792863
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ривер Плейт
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