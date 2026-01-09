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9 января, 12:21

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Семеньо из «Борнмута»

Сергей Ярошенко
Антуан Семеньо.
Фото ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего Антуана Семеньо из «Борнмута».

Контракт 26-летнего ганца с клубом рассчитан до конца июня 2031 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 75 миллионов евро.

В этом сезоне на счету вингера 21 матч во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист выступал за «Бристоль Сити», «Ньюпорт» и «Сандерленд».

Антуан Семеньо.«Сити» покупает третьего бомбардира АПЛ за 75 миллионов евро. Продажа Семеньо — самая дорогая в истории «Борнмута»

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ФК Манчестер Сити
Антуан Семеньо
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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