«Манчестер Сити» объявил о трансфере Семеньо из «Борнмута»

«Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего Антуана Семеньо из «Борнмута».

Контракт 26-летнего ганца с клубом рассчитан до конца июня 2031 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 75 миллионов евро.

В этом сезоне на счету вингера 21 матч во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист выступал за «Бристоль Сити», «Ньюпорт» и «Сандерленд».