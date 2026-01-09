«Манчестер Сити» объявил о трансфере Семеньо из «Борнмута»
«Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего Антуана Семеньо из «Борнмута».
Контракт 26-летнего ганца с клубом рассчитан до конца июня 2031 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 75 миллионов евро.
В этом сезоне на счету вингера 21 матч во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист выступал за «Бристоль Сити», «Ньюпорт» и «Сандерленд».
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|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
|0
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17
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0
|0-0
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19
|Ипсвич
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|Арсенал – Ковентри
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|22.08
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|Халл Сити – МЮ
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|Эвертон – Кр. Пэлас
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|22.08
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|Ипсвич – Сандерленд
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|22.08
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|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
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|23.08
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