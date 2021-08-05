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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Джека Грилиша

22:02
Джек Грилиш. Фото ФК «Манчестер Сити».
Джек Грилиш. Фото ФК «Манчестер Сити».
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Полузащитник Джек Грилиш официально перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити», сообщает сайт «горожан».

25-летний англичанин подписал контракт на 6 лет до 2027 года. Он будет играть в команде под 10-м номером.

Ранее под этим номером выступал Серхио Агуэро, который летом покинул клуб.

Прежде появлялась информация, что сумма сделки составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Переход Грилиша стал самым дорогим в истории АПЛ в категории «входящих трансферов». Иными словами, еще ни один английский клуб не тратил подобных сумм на приобретение игроков.

В прошлом сезоне Грилиш провел 27 матчей на клубном уровне, забив 7 мячей и отдав 12 голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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