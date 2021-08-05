«Манчестер Сити» объявил о трансфере Джека Грилиша

Полузащитник Джек Грилиш официально перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити», сообщает сайт «горожан».

HE'S HERE!



We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.



Welcome to City, Jack! ?



? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

25-летний англичанин подписал контракт на 6 лет до 2027 года. Он будет играть в команде под 10-м номером.

Ранее под этим номером выступал Серхио Агуэро, который летом покинул клуб.

Прежде появлялась информация, что сумма сделки составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Переход Грилиша стал самым дорогим в истории АПЛ в категории «входящих трансферов». Иными словами, еще ни один английский клуб не тратил подобных сумм на приобретение игроков.

В прошлом сезоне Грилиш провел 27 матчей на клубном уровне, забив 7 мячей и отдав 12 голевых передач.