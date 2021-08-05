«Манчестер Сити» объявил о трансфере Джека Грилиша
22:02
Полузащитник Джек Грилиш официально перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити», сообщает сайт «горожан».
25-летний англичанин подписал контракт на 6 лет до 2027 года. Он будет играть в команде под 10-м номером.
Ранее под этим номером выступал Серхио Агуэро, который летом покинул клуб.
Прежде появлялась информация, что сумма сделки составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Переход Грилиша стал самым дорогим в истории АПЛ в категории «входящих трансферов». Иными словами, еще ни один английский клуб не тратил подобных сумм на приобретение игроков.
В прошлом сезоне Грилиш провел 27 матчей на клубном уровне, забив 7 мячей и отдав 12 голевых передач.
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