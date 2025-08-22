«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Диашем

«Манчестер Сити» продлил контракт с защитником Рубеном Диашем, сообщает пресс-служба горожан.

Новое соглашение с 28-летним португальским футболистом рассчитано до 2029 года. Предыдущий договор был подписан до лета 2027-го.

Диаш перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2020 году. Он провел 223 матча за английскую команду во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 65 миллионов евро.