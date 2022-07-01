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Сегодня, 12:21

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с вратарем Ортегой

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с вратарем Штефаном Ортегой.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 29-летний немец подписал соглашение на правах свободного агента.

Контракт вратаря с «горожанами» рассчитан на три года.

В прошедшем сезоне Ортега принял участие в 35 матчах за «Арминию» во всех турнирах и пропустил 59 мячей.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/ortega-moreno-signing-63792256
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