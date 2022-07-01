«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с вратарем Ортегой

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с вратарем Штефаном Ортегой.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 29-летний немец подписал соглашение на правах свободного агента.

Контракт вратаря с «горожанами» рассчитан на три года.

В прошедшем сезоне Ортега принял участие в 35 матчах за «Арминию» во всех турнирах и пропустил 59 мячей.