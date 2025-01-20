«Манчестер Сити» объявил о переходе узбекского защитника Хусанова

Узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба «горожан».

«Сити» заключил контракт с 20-летним футболистом сроком на 4,5 года. Хусанов стал первым узбекистанцем в истории АПЛ.

В нынешнем сезоне Хусанов провел за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Он выступал за клуб из Франции с 2023 года, а до этого играл за белорусский «Энергетик-БГУ».

Команда Хосепа Гвардиолы с 38 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.