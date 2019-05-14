"Манчестер Сити": "Обвинения в финансовых нарушениях являются полностью ложными"

Пресс-служба "Манчестер Сити" назвала ложным заявление NY Times по поводу возможного отстранения команды от участия в еврокубках.

В заявлении говорится, что клуб полностью добросовестно сотрудничает с продолжающимся расследованием по подозрению в нарушении правил финансового fair play. Однако команда больше будет делать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу, пока идет расследование.

Отчет NY Times со ссылкой на “людей, знакомых с ситуации” является ложным, и, по версии клуба, информация искажается с целью нанести ущерб репутации клуба и его коммерческим интересам.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне-2018/19 и должен начать следующий сезон в групповом турнире Лиги чемпионов.