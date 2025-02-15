«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» встретятся в чемпионате Англии 15 февраля

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» встретятся в 25-м туре чемпионата Англии в субботу, 15 февраля. Игра состоится на стадионе «Этихад». Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: трансляция матча АПЛ 15.02.2025 (видео)

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Чемпионат Англии. Премьер-лига. 25-й тур.

15 февраля 2025, 18:00. Этихад (Манчестер)

В 24 турах «Ман Сити» набрал 41 очко и занимал пятое место в турнирной таблице АПЛ, у «Ньюкасла» — 41 очко и шестое место.

В предыдущем туре «горожане» уступили «Арсеналу (1:5), а «сороки» — проиграли «Фулхэму» (1:2).