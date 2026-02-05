«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» и сыграет с «Арсеналом» в финале Кубка лиги
«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 3:1. Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».
На 7-й минуте нападающий «горожан» Омар Мармуш открыл счет. Спустя 20 минут он оформил дубль, а Тиджани Рейндерс довел счет до крупного. В начале второго тайма «сороки» отыграли один мяч — отличился Энтони Эланга.
Первый матч «Сити» выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.
В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом», который обыграл «Челси». Матч состоится в воскресенье, 22 марта, на стадионе «Уэмбли».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|24
|16
|5
|3
|46-17
|53
|
2
|Ман. Сити
|24
|14
|5
|5
|49-23
|47
|
3
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|35-26
|46
|
4
|МЮ
|24
|11
|8
|5
|44-36
|41
|
5
|Челси
|24
|11
|7
|6
|42-27
|40
|
6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|39-33
|39
|
7
|Брентфорд
|24
|11
|3
|10
|36-32
|36
|
8
|Сандерленд
|24
|9
|9
|6
|27-26
|36
|
9
|Эвертон
|24
|9
|7
|8
|26-27
|34
|
10
|Фулхэм
|24
|10
|4
|10
|34-35
|34
|
11
|Ньюкасл
|24
|9
|6
|9
|33-33
|33
|
12
|Борнмут
|24
|8
|9
|7
|40-43
|33
|
13
|Брайтон
|24
|7
|10
|7
|34-32
|31
|
14
|Тоттенхэм
|24
|7
|8
|9
|35-33
|29
|
15
|Лидс
|25
|7
|8
|10
|34-43
|29
|
16
|Кр. Пэлас
|24
|7
|8
|9
|25-29
|29
|
17
|Нот. Форест
|25
|7
|5
|13
|25-38
|26
|
18
|Вест Хэм
|24
|5
|5
|14
|29-48
|20
|
19
|Бернли
|24
|3
|6
|15
|25-47
|15
|
20
|Вулверхэмптон
|24
|1
|5
|18
|15-45
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.02
|23:00
|Лидс – Нот. Форест
|3 : 1
|7.02
|15:30
|МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|7.02
|18:00
|Арсенал – Сандерленд
|- : -
|7.02
|18:00
|Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|7.02
|18:00
|Бернли – Вест Хэм
|- : -
|7.02
|18:00
|Фулхэм – Эвертон
|- : -
|7.02
|18:00
|Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|7.02
|20:30
|Ньюкасл – Брентфорд
|- : -
|8.02
|17:00
|Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|8.02
|19:30
|Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|16
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|12
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|19
|1
|7
|
|
Кевин Шаде
Брентфорд
|23
|1
|6
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|15
|1
|5
Новости