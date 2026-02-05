Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

5 февраля, 00:56

«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» и сыграет с «Арсеналом» в финале Кубка лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Нико Гонсалес и Джейкоб Рэмзи.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 3:1. Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

На 7-й минуте нападающий «горожан» Омар Мармуш открыл счет. Спустя 20 минут он оформил дубль, а Тиджани Рейндерс довел счет до крупного. В начале второго тайма «сороки» отыграли один мяч — отличился Энтони Эланга.

Первый матч «Сити» выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом», который обыграл «Челси». Матч состоится в воскресенье, 22 марта, на стадионе «Уэмбли».

Кубок английской лиги. 1/2 финала.
04 февраля, 23:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Ньюкасл Юнайтед
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
Читайте также
Песков рассказал о планах по новому раунду переговоров по Украине
Суд в Петербурге отправил в СИЗО получавшего взятки за тела умерших коммерсанта
ЦСКА на пороге усиления обороны. Армейцы вступили в битву с таинственным саудовским клубом за бразильца
Сборную РФ по велоспорту на треку встретили во Внуково после чемпионата Европы
Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля
Овечкин не забил в пяти матчах перед олимпийским перерывом в НХЛ
Популярное видео
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча Кубка лиги

Рейндерс: «Я играю в футбол, потому что хочу выигрывать трофеи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2
 Ман. Сити 24 14 5 5 49-23 47
3
 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4
 МЮ 24 11 8 5 44-36 41
5
 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6
 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7
 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8
 Сандерленд 24 9 9 6 27-26 36
9
 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
10
 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
11
 Ньюкасл 24 9 6 9 33-33 33
12
 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13
 Брайтон 24 7 10 7 34-32 31
14
 Тоттенхэм 24 7 8 9 35-33 29
15
 Лидс 25 7 8 10 34-43 29
16
 Кр. Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
17
 Нот. Форест 25 7 5 13 25-38 26
18
 Вест Хэм 24 5 5 14 29-48 20
19
 Бернли 24 3 6 15 25-47 15
20
 Вулверхэмптон 24 1 5 18 15-45 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.02 23:00 Лидс – Нот. Форест 3 : 1
7.02 15:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
7.02 18:00 Арсенал – Сандерленд - : -
7.02 18:00 Борнмут – Астон Вилла - : -
7.02 18:00 Бернли – Вест Хэм - : -
7.02 18:00 Фулхэм – Эвертон - : -
7.02 18:00 Вулверхэмптон – Челси - : -
7.02 20:30 Ньюкасл – Брентфорд - : -
8.02 17:00 Брайтон – Кр. Пэлас - : -
8.02 19:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 20
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 16
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 12
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 12
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 7
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 6
И К Ж
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 19 1 7
Кевин Шаде
Кевин Шаде

Брентфорд

 23 1 6
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 15 1 5
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости