«Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест» и прервал серию поражений

«Манчестер Сити» выиграл у «Ноттингем Форест» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:0. Команда Хосепа Гвардиолы прервала свою четырехматчевую серию поражений.

На 8-й минуте полузащитник Бернарду Силва открыл счет, а на 31-й — хавбек Кевин де Брейне удвоил преимущество «горожан». В начале второй половины вингер Жереми Доку довел счет до крупного.

«Манчестер Сити» набрал 26 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» опустился на 7-ю строчку — 22 очка.