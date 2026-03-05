«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» и прервал серию из 4 побед в АПЛ

«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 29-го тура АПЛ — 2:2.

У хозяев отличились Антуан Семеньо и Родри, у гостей — Морган Гиббс-Уайт и Эллиотт Андерсон.

«Манчестер Сити» прервал серию из 4 побед подряд в чемпионате Англии. Команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 60 очками. «Ноттингем Форест» идет на 17-й строчке с 28 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур.

04 марта, 22:30. Этихад (Манчестер)

В параллельном матче «Вест Хэм» в гостях победил «Фулхэм» — 1:0.

Единственный гол забил форвард «молотобойцев» Крисенсио Саммервилл.

«Вест Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 28 очками, уступая «Ноттингем Форест» по дополнительным показателям. «Фулхэм» идет на десятой строчке с 40 очками.