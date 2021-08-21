«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Норвичу» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» дома разгромил «Норвич» (5:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии.
Голами в составе победителей отметились Джек Грилиш, Эмерик Ляпорт, Рахим Стерлинг и Рияд Махрез. Еще один гол в собственные ворота забил голкипер гостей Тим Крул.
В параллельном матче «Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» — 2:0. «Лидс Юнайтед» ушел от поражения в домашней встрече с «Эвертоном» (2:2). Еще в одной игре «Кристал Пэлас» — «Брентфорд» (0:0) не отметились голами.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
2-й тур
«Манчестер Сити» — «Норвич» — 5:0 (2:0)
Голы: Крул, 7 — в свои ворота (1:0). Грилиш, 22 (2:0). Ляпорт, 64 (3:0). Стерлинг, 71 (4:0). Махрез, 84 (5:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Махрез, 75), Габриэл Жезус, Торрес (Стерлинг, 61).
«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Ааронс, Рупп (Маклин, 46), Ле Мелу, Кантуэлл, Гилмор, Пукки (Саджент, 77), Рашица.
Предупреждение: Гюндоган, 39.
Судья: Скотт (Англия).
21 августа. Манчестер. Стадион «Этихад».
«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0 (1:0)
Голы: Ингс, 45+3 (1:0). Эль-Гази, 62 — с пенальти (2:0).
«Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Мингс, Кэш, Конса, Макгинн, Дуглас Луис (Туанзебе, 89), Рэмси, Ингс (Уэсли, 90+1), Эль-Гази, Буэндия (Филоген-Бидас, 87).
«Ньюкасл Юнайтед»: Вудмен, Фернандес (Жоэлинтон, 78), Ритчи, Шер, Ласкеллес, Хэйден (Лонгстафф, 46), Альмирон, Уиллок (Фрэйзер, 90), Сен-Максимен, Мерфи, Уилсон.
Предупреждения: Уилсон, 41. Хэйден, 45. Дуглас Луис, 45+1. Мерфи, 57. Мартинес, 75. Шер, 84. Буэндия, 85.
Судья: Кут (Англия).
21 августа. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
«Лидс» — «Эвертон» — 2:2 (1:1)
Голы: Калверт-Льюин, 30 — с пенальти (0:1). Клих, 41 (1:1). Грэй, 50 (1:2). Рафинья, 72 (2:2).
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Фирпо (Шеклтон, 60), Стрейк, Эйлинг, Клих (Робертс, 60), Филлипс, Бэмфорд, Рафинья, Харрисон.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Мина, Аллан, Дукуре, Ивоби (Таунсенд, 75), Грэй (Делф, 83), Калверт-Льюин (М-з.Кин, 90), Ришарлисон.
Предупреждения: Купер, 28. Мина, 37. Бэмфорд, 37. Динь, 68. Коулман, 77. Дукуре, 82.
Судья: Инглэнд (Англия).
21 августа. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
«Кристал Пэлас» — «Брентфорд» — 0:0
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Шлупп (Айю, 68), Галлахер, Бентеке, Заа.
«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер, Пиннок, Нергор, Янельт (Бидструп, 87), Оньека (Годдос, 70), Тони, Канос, Мбеумо (Висса, 77).
Предупреждения: Андерсен, 29. Нергор, 52. Бентеке, 59. Уорд, 76.
Судья: Аткинсон (Англия).
21 августа. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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