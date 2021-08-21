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«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Норвичу» в матче АПЛ

18:50
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«Манчестер Сити» дома разгромил «Норвич» (5:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Голами в составе победителей отметились Джек Грилиш, Эмерик Ляпорт, Рахим Стерлинг и Рияд Махрез. Еще один гол в собственные ворота забил голкипер гостей Тим Крул.

В параллельном матче «Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» — 2:0. «Лидс Юнайтед» ушел от поражения в домашней встрече с «Эвертоном» (2:2). Еще в одной игре «Кристал Пэлас» — «Брентфорд» (0:0) не отметились голами.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Манчестер Сити» — «Норвич» — 5:0 (2:0)

Голы: Крул, 7 — в свои ворота (1:0). Грилиш, 22 (2:0). Ляпорт, 64 (3:0). Стерлинг, 71 (4:0). Махрез, 84 (5:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Махрез, 75), Габриэл Жезус, Торрес (Стерлинг, 61).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Ааронс, Рупп (Маклин, 46), Ле Мелу, Кантуэлл, Гилмор, Пукки (Саджент, 77), Рашица.

Предупреждение: Гюндоган, 39.

Судья: Скотт (Англия).

21 августа. Манчестер. Стадион «Этихад».

«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0 (1:0)

Голы: Ингс, 45+3 (1:0). Эль-Гази, 62 — с пенальти (2:0).

«Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Мингс, Кэш, Конса, Макгинн, Дуглас Луис (Туанзебе, 89), Рэмси, Ингс (Уэсли, 90+1), Эль-Гази, Буэндия (Филоген-Бидас, 87).

«Ньюкасл Юнайтед»: Вудмен, Фернандес (Жоэлинтон, 78), Ритчи, Шер, Ласкеллес, Хэйден (Лонгстафф, 46), Альмирон, Уиллок (Фрэйзер, 90), Сен-Максимен, Мерфи, Уилсон.

Предупреждения: Уилсон, 41. Хэйден, 45. Дуглас Луис, 45+1. Мерфи, 57. Мартинес, 75. Шер, 84. Буэндия, 85.

Судья: Кут (Англия).

21 августа. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

«Лидс» — «Эвертон» — 2:2 (1:1)

Голы: Калверт-Льюин, 30 — с пенальти (0:1). Клих, 41 (1:1). Грэй, 50 (1:2). Рафинья, 72 (2:2).

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Фирпо (Шеклтон, 60), Стрейк, Эйлинг, Клих (Робертс, 60), Филлипс, Бэмфорд, Рафинья, Харрисон.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Мина, Аллан, Дукуре, Ивоби (Таунсенд, 75), Грэй (Делф, 83), Калверт-Льюин (М-з.Кин, 90), Ришарлисон.
Предупреждения: Купер, 28. Мина, 37. Бэмфорд, 37. Динь, 68. Коулман, 77. Дукуре, 82.

Судья: Инглэнд (Англия).

21 августа. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

«Кристал Пэлас» — «Брентфорд» — 0:0

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Шлупп (Айю, 68), Галлахер, Бентеке, Заа.

«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер, Пиннок, Нергор, Янельт (Бидструп, 87), Оньека (Годдос, 70), Тони, Канос, Мбеумо (Висса, 77).

Предупреждения: Андерсен, 29. Нергор, 52. Бентеке, 59. Уорд, 76.

Судья: Аткинсон (Англия).

21 августа. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Манчестер Сити — Норвич

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

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33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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