«Манчестер Сити» назвал предвзятым решение УЕФА. Клуб идет в суд

«Манчестер Сити» выступил с заявлением в связи с исключением команды из еврокубков на два следующих сезона (2020/21 и 2021/22). УЕФА также оштрафовал клуб на 30 миллионов евро в связи с серьезным нарушением правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год. «Горожане» могут оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— «Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением судебной палаты УЕФА, — говорится в заявлении чемпиона Англии — Клуб всегда был выступал за необходимость поиска независимого органа и процесса беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

В декабре 2018 года УЕФА публично огласил результаты и санкции, которые он намеревался применить к «Манчестер Сити» еще до начала расследования. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS.

Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и судимое УЕФА. Теперь, когда этот предвзятый процесс завершен, клуб будет добиваться беспристрастного решения как можно скорее и поэтому в первой инстанции начнет разбирательство в Спортивном арбитражном суде при первой же возможности.

УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона. Плюс штраф — 30 миллионов евро