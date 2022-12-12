«Манчестер Сити» намерен увеличить вместимости домашнего стадиона

«Манчестер Сити» изучает возможность увеличение вместимости своего домашнего стадиона, сообщает The Guardian.

Сейчас вместимость «Этихад» составляет 53 400 зрителей, чего клуб достиг благодаря завершенной в 2015 году реконструкции Южной трибуны.

Теперь «Сити» готов взяться за перестройку Северной трибуны. Стоит отметить, что у «горожан» уже есть разрешение на реконструкцию.

После Нового года «Сити» начнет разработку окончательного проекта.