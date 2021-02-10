«Манчестер Сити» намерен продлить контракт со Стоунсом

«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с защитником Джоном Стоунсом, сообщает The Times.

По информации источника, «горожане» собираются начать переговоры с 26-летним англичанином по окончании сезона-2020/21.

В сезоне-2020/21 Стоунс провел 20 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.