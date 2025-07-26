«Манчестер Сити» намерен приобрести Ливраменто

Защитник «Ньюкасла» Валентино Ливраменто может перейти в «Манчестер Сити», сообщает TBR Football.

По сведениям источника, «Сити» сделал новый шаг в приобретении 22-летнего игрока сборной Англии и готов заплатить более 57 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Ливраменто провел 45 матчей, в которых отметился результативной передачей и заработал три желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.