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«Манчестер Сити» намерен приобрести Ливраменто

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Ньюкасла» Валентино Ливраменто может перейти в «Манчестер Сити», сообщает TBR Football.

По сведениям источника, «Сити» сделал новый шаг в приобретении 22-летнего игрока сборной Англии и готов заплатить более 57 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Ливраменто провел 45 матчей, в которых отметился результативной передачей и заработал три желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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