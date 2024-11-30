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«Манчестер Сити» намерен подписать Субименди или Эдерсона («Аталанта») зимой

Владислав Маслов
Корреспондент
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В «Манчестер Сити» рассматривают приглашение полузащитников Мартина Субименди или Эдерсона в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

В клубе видят в этих игроках потенциальную замену обладателю «Золотого мяча"-2024 Родри, который продолжает восстановление от разрыва крестообразных связок.

25-летний Субименди выступает за «Реал Сосьедад». В текущем сезоне на счету испанца 18 матчей за клуб во всех турнирах, 1 гол и 1 голевая передача. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 60 миллионов евро.

25-летний Эдерсон — игрок «Аталанты», он выступает за клуб с 2022 года. В текущем сезоне бразилец провел за клуб 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: The Telegraph
ФК Аталанта
ФК Манчестер Сити
ФК Реал Сосьедад
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«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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«Брайтон» и «Саутгемптон» сыграли вничью
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
3
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
4
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
5
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10
 Ньюкасл 12 5 3 4 13-13 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 12 4 3 5 15-19 15
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 1 : 1
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 - : -
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 - : -
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 - : -
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Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
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Ньюкасл Юнайтед

 10 1 4
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Джек Стивенс

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