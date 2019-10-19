«Манчестер Сити» намерен подписать новый контракт со Стерлингом
20:32
«Манчестер Сити» намерен обсудить с нападающим Рахимом Стерлингом возможность продления контракта. Нынешнее соглашение 24-летнего англичанина рассчитано до 2023 года, сообщает The Telegraph.
Отметим, что Стерлинг продлил контракт с «Сити» в ноябре прошлого года. Его еженедельный оклад составляет около 300 тысяч фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 2 передачи.
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