«Манчестер Сити» намерен перехватить Кварацхелию у «Реала» и «Барселоны»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии, сообщает TBR Sports.

По сведениям источника, на 23-летнего грузина претендует «Манчестер Сити». Также игроком интересуются «Барселона» и «Реал».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В текущем сезоне вингер провел 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующее соглашение игрока рассчитано до конца июня 2027 года.