«Манчестер Сити» начал переговоры о переходе Доннаруммы. Трансфер обойдется в 23-25 миллионов евро

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По сведениям источника, английский клуб начал переговоры о переходе 26-летнего итальянца. Парижане могут получить за вратаря 23-25 миллионов евро, что меньше примерно в два раза от того, что изначально просил клуб.

В сезоне-2024/25 Доннарумма в 47 матчах во всех турнирах пропустил 43 гола, в 17 сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.