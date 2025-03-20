Футбол
20 марта, 16:58

«Манчестер Сити» нацелился на трансфер Рафиньи

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Манчестер Сити» рассматривает возможность трансфера вингера «Барселоны» и сборной Бразилии Рафиньи, сообщает El Nacional.

По данным источника, английский клуб готов вложить в переход бразильца более 80 миллионов евро, чтобы усилить свой атакующий потенциал.

В текущем сезоне 25-летний Рафинья провел 42 матча во всех турнирах, он забил 27 голов и отдал 20 голевых передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до июня 2027 года, а его текущая рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в 80 миллионов евро.

Источник: El Nacional
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
  • arno11

    Продадут за 120-130, купят на эти деньги Вильямса и Шешко и сразу закроют 2 позиции молодыми игроками.

    21.03.2025

  • Player124

    Поздно спохватились. Надо было ещё из Лидса его брать.

    21.03.2025

  • hottie

    Автор случайно не забыла единицу поставить перед 80 лямами?

    20.03.2025

  • Millwall82

    ну минимум 200 стоит. Барса его за 65 млн фунтов покупала, и 28 ему.

    20.03.2025

  • Maksim SEMAK

    за 120 можно продать

    20.03.2025

