«Манчестер Сити» нацелился на трансфер Рафиньи

«Манчестер Сити» рассматривает возможность трансфера вингера «Барселоны» и сборной Бразилии Рафиньи, сообщает El Nacional.

По данным источника, английский клуб готов вложить в переход бразильца более 80 миллионов евро, чтобы усилить свой атакующий потенциал.

В текущем сезоне 25-летний Рафинья провел 42 матча во всех турнирах, он забил 27 голов и отдал 20 голевых передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до июня 2027 года, а его текущая рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в 80 миллионов евро.