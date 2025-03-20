«Манчестер Сити» нацелился на трансфер Рафиньи
«Манчестер Сити» рассматривает возможность трансфера вингера «Барселоны» и сборной Бразилии Рафиньи, сообщает El Nacional.
По данным источника, английский клуб готов вложить в переход бразильца более 80 миллионов евро, чтобы усилить свой атакующий потенциал.
В текущем сезоне 25-летний Рафинья провел 42 матча во всех турнирах, он забил 27 голов и отдал 20 голевых передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до июня 2027 года, а его текущая рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в 80 миллионов евро.
Источник: El Nacional
