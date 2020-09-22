«Манчестер Сити» на выезде переиграл ««Вулверхэмптон»

«Манчестер Сити» выиграл у «Вулверхэмптона» в матче 2-го тура чемпионата Англии (3:1). Голами в составе «горожан» отметились Кевин Де Брейне, Фил Фоуден и Габриэл Жезус. Гол престижа за «волков» забил Рауль Хименес.

Команда Хосепа Гвардьолы одержала первую победу в сезоне, так как первый тур пропустила.

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2-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Манчестер Сити» — 1:3 (0:2)

Голы: Де Брейне, 20 — с пенальти (0:1). Фоуден, 32 (0:2). Хименес, 78 (1:2). Габриэл Жезус, 90+5 (1:3).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал (Винагре, 8), Саисс, Жоау Моутинью (Дендонкер, 78), Невеш, Хименес, Траоре, Поденсе, Педру Нету (Силва, 78).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Аке, Стоунс, Менди, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Стерлинг (Торрес, 81), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Менди, 35. Габриэл Жезус, 35. Эрнандес, 86.

Судья: Марринер.

21 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».