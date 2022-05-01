The Sun: Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

«Манчестер Сити» достиг принципиального соглашения с главным тренером Хосепом Гвардиолой о продлении контракта с клубом до 2025 года, сообщает The Sun.

Текущий контракт 51-летнего специалиста истекает в июне 2023 года.

Гвардиола тренирует «горожан» с 2016 года. За это время «Манчестер Сити» трижды становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок Футбольной лиги, дважды — Суперкубок Англии и один раз одерживал победы в Кубка Англии.

Гвардиола трижды становился лучшим треном сезона АПЛ.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» идет на первом месте с 83 очками. На втором — «Ливерпуль», у которого 82 очка.

28 апреля главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп продлил контракт с клубом до 2026 года.