«Манчестер Сити» может продать Стерлинга летом, если не продлит контракт с игроком

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может летом покинуть клуб, сообщает The Guardian.

Действующий контракт Стерлинга с клубом истекает летом следующего сезона. По сведениям источника, «горожане» прямо сейчас ведут с вингером переговоры о новом соглашении, которые должны завершиться к концу сезона. Если англичанин откажется от нового контракта, то клуб готов будет к его продаже.

В этом случае клуб потребует за 27-летнего игрока намного больше 50 миллионов фунтов стерлингов — суммы, уплаченной «Ливерпулю» в 2015 году.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел за команду 31 матч во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.