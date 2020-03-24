«Манчестер Сити» может приобрести полузащитника «Брешии» Тонали

«Манчестер Сити» может купить полузащитника «Брешии» Сандро Тонали в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардьола заинтересован в 19-летнем итальянце. Ранее сообщалось, что на Тонали претендуют «Интер» и «Ювентус». Известно, что руководство «Брешии» готово продать игрока за 50 миллионов евро.

19-летний Тонали провел за «Брешиа» 24 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Также, в текущем сезоне футболист дебютировал за сборную Италии (15 октября 2019 года против Лихтенштейна). Всего за основную сборную у Тонали 3 матча, в которых тот не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.