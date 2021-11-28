«Манчестер Сити» может приобрести Ольмо в случае перехода Торреса в «Барселону»
«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, полузащитником лично заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Отмечается, что «горожане» видят в Ольимо потенциальную замену полузащитнику Феррану Торресу, который может уйти в «Барселону».
В нынешнем сезоне 23-летний испанец провел шесть матчей и отметился одной результативной передачей.
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