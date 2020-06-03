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«Манчестер Сити» может подписать Серхи Роберто

13:58

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Барселоны» Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола заинтересован в том, чтобы подписать 28-летнего испанца. Сообщается, что английский клуб уже отправил запрос в «Барселону» с целью узнать стоимость футболиста.

В сезоне-2019/20 Роберто провел за «Барселону» 29 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 36 миллионов евро.

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