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Сегодня, 13:47

«Манчестер Сити» может подписать Лунина

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 25-летнего украинца претендует «Манчестер Сити». Английский клуб ищет вратаря на случай ухода Эдерсона, которым интересуются клубы из Саудавской Аравии. Будущее Лунина в «Реале» также остается под вопросом.

В минувшем сезоне Лунин провел 31 матч, в которых пропустил 32 мяча и 12 раз сыграл на ноль.

ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Андрей Лунин
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6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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