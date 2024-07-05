«Манчестер Сити» может подписать Лунина

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 25-летнего украинца претендует «Манчестер Сити». Английский клуб ищет вратаря на случай ухода Эдерсона, которым интересуются клубы из Саудавской Аравии. Будущее Лунина в «Реале» также остается под вопросом.

В минувшем сезоне Лунин провел 31 матч, в которых пропустил 32 мяча и 12 раз сыграл на ноль.