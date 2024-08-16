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«Манчестер Сити» может лишиться до 80 очков из-за финансовых нарушений

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«Манчестер Сити» может потерять 70-80 очков в предстоящем сезоне чемпионата Англии, утверждает The Athletic.

По данным источника, к «горожанам» могут применить различные санкции, в том числе снятие очков. Один из руководителей клубов лиги подчеркнул, что объективное наказание для «Манчестер Сити» заключается в снятии 70-80 очков.

Другой спортивный деятель, имя которого не разглашается, заявил, что очки могут быть вычтены в течение ближайших трех сезонов, что скажется на перспективах команды по участию в еврокубках.

В феврале нынешнего года АПЛ заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении ошибочной информации о доходах клуба с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно. Кроме того, «горожане» подали ложные сведения о премиях игрокам и тренерскому штабу.

Отмечается, что слушания по делу о финансовых нарушениях английского клуба должны пройти в сентябре.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» в четвертый раз кряду стал чемпионом Англии.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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15
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