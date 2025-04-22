«Манчестер Сити» может купить защитника «Тоттенхэма»

«Манчестер Сити» интересуется 25-летним правым защитником «Тоттенхэма» Педро Порро, сообщает TBR Football.

По данным источника, «Тоттенхэм» готов рассмотреть продажу испанского футболиста за 50 миллионов фунтов. «Манчестер Сити» видит в Порро замену для 34-летнего Кайла Уокера.

Порро уже играл за «Манчестер Сити» с 2019 по 2022 год. В текущем сезоне защитник участвовал в 46 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.