«Манчестер Сити» может купить защитника дортмундской «Боруссии» Аканджи

«Манчестер Сити» близок к покупке защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи, сообщает The Athletic.

Сумма сделки оценивается в 17,5 миллиона евро. Контракт Аканджи с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

27-летний швейцарец перешел в немецкий клуб из «Базеля» в 2018 году. В прошлом сезоне он провел 36 матчей за команду во всех турнирах.

Однако в нынешнем сезоне Аканджи пока на поле в официальных матчах не появлялся.