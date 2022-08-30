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Сегодня, 17:22

«Манчестер Сити» может купить защитника дортмундской «Боруссии» Аканджи

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Сити» близок к покупке защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи, сообщает The Athletic.

Сумма сделки оценивается в 17,5 миллиона евро. Контракт Аканджи с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

27-летний швейцарец перешел в немецкий клуб из «Базеля» в 2018 году. В прошлом сезоне он провел 36 матчей за команду во всех турнирах.

Однако в нынешнем сезоне Аканджи пока на поле в официальных матчах не появлялся.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
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