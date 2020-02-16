«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула АПЛ 2014 года

«Манчестер Сити» могут лишить титула чемпионов английской премьер-лиги 2014 года за нарушение финансового fair play, сообщает Daily Mail. Ранее «горожане» были отстранены от участия в еврокубках на два года за превышение спонсорских доходов.

По данным источника, руководство АПЛ планировало снять с клуба набранные в текущем розыгрыше чемпионата Англии очки, так как финансовые данные для лицензирования на турнире должны совпадать с теми, что клуб предоставляет в УЕФА. Сообщается, что в нынешнем сезоне нет никакого смысла лишать «Сити» очков, так как клуб совершал махинации в период с 2012 по 2016 год.

В 2014 году «Манчестер Сити» уже был оштрафован на 60 миллионов евро за нарушение fair play.