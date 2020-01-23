«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за махинации со спонсорами

«Манчестер Сити» может быть исключен из розыгрыша Лиги чемпионов в связи с нарушениями правил финансового Fair play (FFP), утверждает The Guardian. В большом расследовании утверждается, что клуб предоставил неверные данные по доходам от спонсорских контрактов за 2014 год. Тогда клуб уже был оштрафован на 49 миллионов фунтов за нарушение FFP, однако после этого мог предоставить УЕФА недостоверную информацию по покрытию расходов.

В частности, владельцы клуба покрыли потерю средств в размере порядка 180 миллионов евро, то есть существенно больше, чем установленные правилами FFP 45 миллионов.

Часть спонсорских контрактов была заключена с компаниями, связанными с владельцем «Сити» шейхом Мансуром. Кроме того, клуб не предоставил выписки о поступлениях на банковские счета за 2012 и часть 2013 года.

Отмечается, что вскоре после заключения сделки с «Ман Сити» один из сотрудников УЕФА, ответственных за FFP, уволился.

О серьезных санкциях к «Ман Сити» сообщалось неоднократно еще в прошлом году, однако пока окончательного вердикта в отношении клуба не последовало.